La magie de Noël à La Grand-Combe avec "Charbons Ardents"

Avec la mairie de La Grand-Combe, on fait la fête toute cette semaine. Changement de lieu : le chapiteau s'installe à l'Espace Frida- Kahlo, et pour bien commencer la fête ce mercredi 30 novembre venez participer à la Grande Parade.

C’est une autre nouveauté de cette édition : les écoles et les associations de La Grand’Combe prendront part à une parade inaugurale, le mercredi en début d’après-midi. Cette grande parade des couleurs les fera cheminer dans les rues de la commune où seront accrochées des toiles qu’ils auront réalisées. Une cinquantaine de toiles peintes et inspirées de l’œuvre de Jacques Prévert. De la Place Jean-Jaurès à l’Espace Frida-Kahlo, de nombreuses surprises artistiques ponctueront le parcours

N'oubliez pas le traditionnel bal des placières, jeudi à 14h30 avec l'orchestre Musicalin. Mais le clou de Charbons Ardents est sans aucun doute le traditionnel son et lumières samedi 3 décembre vers 18h30 au Puit Ricard. La fin de soirée se déroulera sous le chapiteau, avec Pasha Disco Club, bal funk’n’disco des Barbarins Fourchus.

Une édition placée sous le signe de Jacques Prévert, pour semer des graines de poésie dans notre vie. L’équipe du festival de cinéma Itinérances proposera le vendredi soir la projection de Drôle de drame, de Marcel Carné avec des dialogues signés Jacques Prévert. Spectacles inspirés de l’œuvre du poète se succèderont, on va chanter Prévert, danser Prévert, conter Prévert avec des compagnies d’ici et d’ailleurs… Le festival s’ouvre aussi à de nouvelles disciplines : mercredi, des spécialistes de freestyle football feront étalage de leur talent. Gautier Fayolle, septuple champion du monde de la spécialité, sera là et proposera des ateliers ouverts à tous.

Charbons Ardents à la Grand'Combe, the place to be ce week-end !