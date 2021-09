La maison de Johnny Hallyday de nouveau en vente

Avis aux fans fortunés de Johnny Hallyday : sa maison en France est remise en vente. C'est ce qu'a confirmé Laeticia Halliday au journal Le Parisien, lundi 13 septembre. Plus de 3 ans et demi après la mort du chanteur, cette vente ne soulève pas les foules de Marne la Coquette. C'est dans cette ville que l'on trouve la résidence privée du chanteur. On l'appelle la Savannah.

Pendant quelques mois après la mort de Johnny Hallyday, des fans sont venus se recueillir devant sa résidence. Ce n'est plus le cas. © AFP - DANIEL PIER

Sur la petite place du centre-ville, la vente de la Savannah ne fait pas vraiment vibrer Valérie : "Ce n'est pas la première fois qu'elle est en vente. La première fois elle était d'ailleurs beaucoup trop chère. Ce n'est plus trop un scoop quoi". La maison a en effet déjà été mise en vente en 2010, sans succès.

Un peu plus loin, Sandrine partage le même avis. Couple Hallyday ou pas, elle n’est pas intéressée par le bien: "Je n'achèterais pas une maison parce qu'une idole y a vécu. J'achèterais une maison parce que je m'y sens bien et parce que je la trouve belle mais à titre personnel et intime".

5 000 mètres carrés de jardin

Beaucoup confient que l'effervescence autour de la maison de Johnny Hallyday s'est essoufflée depuis quelques années. Plus de fleur ou de recueillement devant les grille du parc privé. "Johnny n'était pas vraiment d'ici", glisse-t-on entre les tables du restaurant du centre-ville. Et puis surtout, cette maison luxueuse ne correspond pas à tout le monde. "Elle ne m'intéresse pas. Elle est trop grande. D'après ce que j'ai vu avec la piscine, le court de tennis et tout ça, ce n'est pas ce que j'aime. C'est trop chargé", confie Marie-Thérèse. Gérard est tout aussi réaliste : "Il y a trop d'entretien. Et puis elle n'est pas dans mon budget. Et puis surtout, _ça me ferait un peu mal au cœur de savoir que Johnny est décédé là_".

La maison est en effet conséquente avec 900 mètres carrés habitables, 5 000 mètres carrés de jardin, un court de tennis et une piscine. Elle est située au cœur d’une résidence ultra-sécurisée. Selon plusieurs professionnels de l'immobilier, elle est estimée aux alentours de 15 millions d'euros.

Un hommage est rendu à Johnny Hallyday mardi 14 septembre, avec notamment une statue dévoilée devant l'Accor Arena, dans le 12e arrondissement de Paris.