La Maîtrise de Caen a fait sa rentrée

La première audition de la Maîtrise de Caen c'était ce samedi 24 septembre à l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette. Pour l'occasion, une trentaine de choristes âgés de 11 à 14 ans a interprété deux œuvres de Felix Mendelssohn, un compositeur allemand du 19ème siècle, devant une église comble. La maîtrise est dirigée par Olivier Opdebeeck, son directeur musical depuis bientôt 20 ans, et après toutes ces années il reste ému et fier de faire sa rentrée : "On fait des choses magnifiques, on a des enfants qui ont envie de bien faire, c'est passionnant de travailler avec les enfants, de voir leur enthousiasme. C'est émouvant."

Des choristes fiers de leur prestation

Les choristes aussi étaient fiers de leur première audition, malgré le trac du début. Edgar a 12 ans, cela fait plusieurs années qu'il se produit presque chaque samedi : "C'est vrai que le meilleur moment c'est quand on est applaudi, parce qu'on a beaucoup travaillé au conservatoire, on enchaîne les répétitions et quand on est applaudi on ressent une forme de fierté." Beaucoup de parents, de familles sont présents dans l'église, et malgré l'habitude, ils ne se lassent pas d'entendre la Maîtrise chanter, comme Marie la maman d'un choriste : "Je me fait encore surprendre par ce plaisir, quasiment tous les samedi, ce n'est jamais les mêmes morceaux, c'est beau de les voir." La Maîtrise de Caen se produit chaque samedi à midi à l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette et c'est ouvert à tous gratuitement. La Maîtrise est le fruit d'un partenariat entre l'Education Nationale, le Conservatoire et le Théâtre de Caen. Elle comporte au total une centaine de jeunes garçons scolarisés dans des classes à horaires aménagés du CE1 à la troisième.