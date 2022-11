La médaille d'or Touraine Primeur 2022 pour Adrien Godeau des Caves du Père Auguste à Civray-en-Touraine

Le concours du Touraine Primeur 2022 s'est tenu ce mardi 8 novembre à Tours à la Brasserie L’Epoque. Organisé à l’initiative de Mikaël Bouquin, directeur du domaine de La Gabillière et de Kévin Vigné, directeur du cellier Beaujardin, il a distingué 3 producteurs :

La médaille d’or a été attribuée à Adrien Godeau des Caves du Père Auguste (Civray-en-Touraine).

La médaille d’argent a été décernée à Frédéric Plou du domaine Montdomaine (Nazelles-Négron).

La médaille de bronze est revenue à Cédric et Marina Chollet du Domaine de Rabelais (Veuzain sur Loire).

Le jury composé de 12 membres, professionnels (œnologues, acheteurs…), vignerons et consommateurs avertis, a du départager 9 cuvées de Touraine Primeur. Les critères habituels de la qualité d’un vin ont été jugés : l’aspect visuel, le nez et l’aspect gustatif. Il était également demandé au jury de juger si le vin correspondait à la typicité d’un Touraine Primeur, à savoir un vin jeune et fruité et de proposer des accords gourmands.

Les consommateurs auront le plaisir de découvrir ces premiers vins de l’année à partir du jeudi 17 novembre.

Le Touraine Primeur est produit exclusivement à partir du gamay, cépage qui lui confère légèreté et fruité, et est issu de raisins récoltés manuellement. Autrefois produit par 180 vignerons de l'AOC Touraine, le primeur est devenu un vin confidentiel de qualité réalisé par seulement une quinzaine de vignerons.