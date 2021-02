La Nouvelle Éco : à Nançay, les célèbres Sablés disposent désormais d’une belle vitrine

La petite boutique de 20 m2 et les longues files d’attente dehors appartiennent désormais au passé. Le 5 février, les Sablés de Nançay ont ouvert une nouvelle boutique de 180 m2, l’aboutissement d’un projet qui remonte à trois ans. Les travaux ont démarré à la veille du premier confinement mais n’ont pas subi de retard. La communauté de communes de Vierzon-Sologne-Berry et la Région Centre Val de Loire ont apporté leur soutien à cet investissement de 600 000 euros, une somme conséquente pour cette entreprise familiale née en 1953 et qui fabrique 50 000 biscuits par jour.

La nouvelle boutique ouverte début février - Les Sablés de Nançay

Cette nouvelle boutique va permettre d’accueillir dans de meilleures conditions la nombreuse clientèle, locale ou de passage, qui s’y arrête et de mieux mettre en valeur les quatre variétés de sablés maison. Si les Sablés de Nançay sont vendus dans un rayon de 200 km dans les épiceries, offices de tourisme, gîtes et grandes surfaces, la vente directe représente à elle seule ¼ du chiffre d’affaires.

Un outil de développement

“Nous avons conçu cette boutique comme un véritable outil de développement”, explique Benoît Brûlé, co-gérant de l’entreprise avec son père Claude depuis 2019. Une grande baie vitrée permet de voir la fabrication des sablés au sein de l’atelier mitoyen. Un espace accueil et dégustation a été prévu pour recevoir les groupes et leur montrer un film sur l’histoire de l’entreprise. Il sera mis en service quand les conditions le permettront.

Des portes ouvertes annulées

Les Sablés de Nançay ont traversé l’année 2020 sans trop de dommages. Certes, le chiffre d’affaires est en recul de 14 % mais ce résultat est jugé satisfaisant dans le contexte actuel par Benoît Brûlé : “Nous avons fait en sorte que la perte soit la moins lourde possible. Il y a eu beaucoup de monde à la boutique durant l’été, nous avons même été en rupture de stock. En décembre nous avons improvisé avec le chocolatier Daniel Mercier un mini-marché de Noël à Baugy. Tout cela n’a cependant pas permis de compenser la perte subie en avril et mai et l’annulation de nos portes ouvertes en novembre qui attirent habituellement 3000 personnes.”

L'atelier où sont fabriqués à la main les célèbres biscuits - Les Sablés de Nançay

Pas question non plus pour l’heure d’organiser une inauguration de la nouvelle boutique. “On devait faire de cette ouverture une grande fête, ce sera pour plus tard”, poursuit le co-gérant qui déplore le flou actuel : “Ce que l’on voudrait savoir, c’est comment organiser l’été, quelles animations on va pouvoir faire ? On aimerait juste avoir plus de visibilité sur les prochains mois.” Les Sablés de Nançay emploient 11 salariés. Un recrutement prévu a été mis en stand-by en attendant d’y voir plus clair.