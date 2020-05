La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu "à la maison" du 18 au 22 mai

Les artistes de Nouvelle Aquitaine sont à l'honneur dans la Nouvelle Scène France Bleu. Retrouvez Laetikèt, Colours in the Street, ZK, Dorian D et Trois Cafés Gourmands pour un live inédit "à la maison" !

Dans le cadre de son soutien aux artistes de Nouvelle Aquitaine et afin d’offrir une bulle de fraîcheur à ses internautes, France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine organisent une série de live pendant une semaine, du 18 au 22 mai, à suivre en direct vidéo sur les pages Facebook des stations France Bleu du Sud-Ouest et France 3 Nouvelle Aquitaine.

Lors de cette émission musicale Marie-Corine Cailleteau, depuis son salon, reçoit chaque artiste (ou groupe) sélectionné qui propose chaque jour, du lundi au vendredi, à 20h05, une session live et un moment de détente de 30 minutes juste après les applaudissement au personnel soignant fortement mobilisé pour lutter contre l'épidémie du Coronavirus.

Le programme :

La programmation de "La Nouvelle Scène Aquitaine Live" est constituée à 100% de musiciens de la région avec :

Lundi 18 mai

La creusoise Laetikèt vient de sortir son nouvel EP Cœur volcan. Musicienne depuis l'âge de 4 ans, elle enchaîne les scènes de la région qui l'ont mené au Printemps de Bourges et en première partie de Jacques Higelin, Daniel Darc ou encore Tiken Jah Fakoly.

Mardi 19 mai

Colours in the Street, le groupe originaire des Deux-Sèvres est composé d'Alexandre Poussard, Alexis Rimbault, Noé Russeil, et Lucien Saurin. Une voix puissante, des textes en anglais et en français, des mélodies entêtantes : c'est la recette du succès de leur 2ème album All the colours à paraître cette année.

Mercredi 20 mai

ZK (Zoé Kraft) est un groupe composé de Stéphanie (Chant) et Olivier (Guitare hybride, foot-drum). La complémentarité entre ces deux artistes et leurs talents les mènent aujourd'hui à écumer toutes les salles rock du grand ouest.

Jeudi 21 mai

Dorian D le jeune chanteur girondin a déjà plus de 400 concerts à son actif et les premières parties de Cock Robin, Pep’s, Antoine Elie ou encore L.E.J. Il travaille actuellement sur son premier album à paraître courant 2020.

Vendredi 22 mai

Le groupe Trois Cafés Gourmands est composé de Mylène, Sébastien et Jérémy, tous les trois originaires du Limousin. Leur titre À nos souvenirs, extrait de leur premier album Un air de rien (Certifié Triple Disque de Platine), a été un énorme succès qui les a révélé au grand public en 2018.