La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu "à la maison" du 4 au 8 mai

Du 4 au 8 mai les artistes de Nouvelle Aquitaine sont à l'honneur dans la Nouvelle Scène France Bleu, des concerts à suivre en direct vidéo dès 20h05. Retrouvez Tom Frager, Tydimess, Little Dood, Granny Smith et Tibz en direct pour un live inédit "à la maison" !

Dans le cadre de son soutien aux artistes de Nouvelle Aquitaine et afin d’offrir une bulle de fraîcheur à ses internautes, France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine organisent une série de live pendant une semaine, du 4 au 8 mai, à suivre en direct vidéo sur les pages Facebook des stations France Bleu du Sud-Ouest et France 3 Nouvelle Aquitaine.

Au programme de la Nouvelle Scène Aquitaine Live

La programmation de « la Nouvelle Scène Aquitaine Live » est constituée à 100% de musiciens de la région avec :

Le landais Tom Frager (lundi 4 mai)

(lundi 4 mai) Les béarnais de Tydimess (mardi 5 mai)

(mardi 5 mai) La basco-landaise Litlle Dood (mercredi 6 mai)

(mercredi 6 mai) Les girondins de Granny Smith (jeudi 7 mai)

(jeudi 7 mai) Le périgourdin Tibz (vendredi 8 mai).

Lors de cette émission musicale présentée par Marie-Corine Cailleteau, chaque artiste (ou groupe) sélectionné se produira chaque jour, du lundi au vendredi, à 20h05, pour un moment de détente et cela pendant une demi-heure, juste après les applaudissement au personnel soignant fortement mobilisé pour lutter contre l'épidémie du Coronavirus.

à réécouter Nouvelle scène Aquitaine, découvrez les jeunes artistes de notre région

Après cette première semaine de concerts "à la maison", nous vous proposerons d'autres rendez-vous musicaux avec après les artistes aquitains, ceux du Limousin et de Poitou-Charentes.