La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu en concert "à la maison" du 15 au 18 juin

France Bleu et France 3 continuent de marquer leur soutien aux artistes de la région, et vous proposent une quatrième semaine de concerts en direct sur Facebook, du lundi 15 au jeudi 18 juin avec Thibault Cauvin, Terre Neuve, Agathe Denoirjean et TiBZ.

Dans le cadre de leur soutien aux artistes de Nouvelle Aquitaine, France Bleu et France 3 organisent pour la quatrième fois, une série de live pendant une semaine, du 15 au 18 juin 2020, en direct vidéo sur les pages Facebook des stations France Bleu du Sud-Ouest et France 3 Nouvelle Aquitaine.

Lors de cette émission musicale, Régis Mazabraud, depuis son salon, reçoit chaque soir à 20h05, un artiste différent, qui vous propose une session live et un moment de détente de 30 minutes.

La programmation de "La Nouvelle Scène Aquitaine Live" est constituée à 100% de musiciens de la région.

Lundi 15 juin Thibault Cauvin

Pour Thibault Cauvin, né à Bordeaux, tout commence avec la guitare offerte par son père musicien. Après des études au conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National Supérieur de Paris, d'où il sort avec les honneurs, il s'adonne aux concours internationaux. Sa jeunesse, sa fougue et sa créativité impressionnent, il enchaîne les victoires et, à seulement 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde, avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Les concerts se multiplient alors et pendant 15 ans Thibault voyage avec sa guitare. Près de 120 pays visités avec 1000 représentations — le Carnegie Hall de New York, le Tchaïkovski Hall de Moscou, le Shanghai Concert Hall, le Queen Elizabeth Hall de Londres.

Thibault Cauvin, "le Petit Prince de la six-cordes" - ©Frank Loriou

Amoureux des moments musicaux hors du commun, Thibault propose aussi une série de concerts dans des lieux symboliques, atypiques et magiques. Débutée à la Tour Eiffel, cette tournée l'a conduit à la Cité Interdite de Pékin, au Palais de la Paix de La Haye, dans les Ruines de Quito en Equateur, à la palmeraie de Marrakech, l'Acropollium de Carthage, la Galerie Dorée de la Banque de France, sur la Grande plage de Royan devant plus de 40 000 spectateurs.

Il jubile sur scène. Le silence religieux qu'il inspire, son toucher incroyablement délicat ; il nous rejoue le miracle d’Orphée (André Manoukian, France Inter)

Après le formidable succès de son album « Cities II » sur lequel Thibault avait en guest des artistes venus de différents mondes musicaux tel que -M-, Didier Lockwood, Ballaké Sissoko, Erik Trufaz... et une tournée de plus de 150 concerts sur tous les continents dont 3 représentations à Paris affichés complets au Théâtre de la ville, à la salle Gaveau et au mythique Palace, Thibault revient avec un nouvel album : « 33 Estudios Sencillos by Leo Brouwer ». Et dès ce lundi 15 juin, cet album sera disponible sur toutes les plateformes numériques, suivra en septembre la sortie "physique". Leo Brouwer est l'un des compositeurs les plus importants de l'histoire de la guitare, il a écrit de nombreux chefs-d'oeuvre parmi lesquels les incontournables « Estudios Sencillos ». Trente pépites que tous les guitaristes classiques du monde ont jouées. Leo Brouwer a initié cette légendaire série il y a cinquante ans, et à l'occasion de la sortie de cet intégral par Thibault, le maestro lui fait le sublime honneur de lui en composer trois nouvelles. Le monde de la guitare attend cet éventement avec impatience, ce disque des « 33 Estudios Sencillos by Leo brouwer » par Thibault Cauvin devrait marquer l'histoire de la guitare.

Mardi 16 juin Terre Neuve

Sur l’autoroute entre la Bretagne et le Sud-Ouest, un panneau indique Terre-Neuve. Il signale un château Renaissance du XVIe siècle que Ludovic Bousquet n’a jamais eu l’intention de visiter. Mais à chaque fois que ce landais d'origine traçait la route entre la capitale bretonne et celle de l’Aquitaine, ce nom aux couleurs de nouveaux horizons s’imposait un peu plus pour son projet solo.

Azur-Aimant, le premier album solo de Ludovic Bousquet (Terre-Neuve) est sorti en mai 2020

Terre-Neuve n’est pas exactement la première aventure de Ludovic : Marco Lipz (pop), Digicay (electro), Nag Nag Nag (post-punk), Expø (folk-pop). Terre-Neuve marque avant tout sa première incursion entièrement en français. Dans le domaine, il avait quelques boussoles : Bashung, quelques albums de Benjamin Biolay, Murat, Dominique A, Orelsan qui lui « a donné le courage d’écrire sans fausse pudeur ». Et, peut-être encore plus évident d’un point de vue extérieur, Etienne Daho et Alain Chamfort avec qui il partage parfois quelques intonations vocales et tournures mélodiques.

Je mixe des choses vécues, parfois il y a très longtemps, et du fantasme. Je suis assez souvent inspiré par des films dont je ré-imagine la fin

Les premières chansons de Terre-Neuve ont été écrites en hiver dans le petit village landais d’Azur. Le titre de l’album vient évidemment de ce lieu devenu un havre familial et un rendez-vous des copains. L'album "Azur-Aimant" est sorti en mai 2020.

On n’entend pas de guitares sur cet album de chansons synth-pop, mais Terre-Neuve ressort sur scène sa guitare électrique aux côtés de ses machines. Lui dont le métier est aussi d’organiser, produire ou programmer des concerts sait qu’un mec seul au clavier peut lasser. Sur sa chaîne Youtube, Ludovic Bousquet n’hésite pas à livrer des versions brutes et live de ces titres patiemment élaborés. C'est aussi ce qu'il fera ce mardi 16 juin en direct sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 en Nouvelle Aquitaine.

Mercredi 17 juin Agathe Denoirjean

Agathe Denoirjean est une jeune chanteuse limougeaude de 24 ans, émergente de la scène électro pop, très influencée par la pop urbaine. La musique a été dès l'enfance une passion, avant de devenir son métier depuis maintenant 4 ans. Sa carrière professionnelle à concrètement commencée suite à son passage dans l'émission The Voice (saison 6) sur TF1, dans laquelle elle se hisse jusqu'aux épreuves ultimes dans l'équipe de Mika.

Agathe Denoirjean, que vous avez pu découvrir dans l'émission de TF1 The Voice

C'est à travers toutes ces expériences, seule ou accompagnée, du jazz, au rock soul, jusqu'à la pop urbaine, qu'elle a su se trouver et s'épanouir en solo. En constante évolution, après nous avoir dévoilé en mars une facette de son univers à travers son premier single "Pluie d'été", un second titre "Vertige" sortira fin juin 2020. Il fera lui aussi partie d'un EP en préparation prévu pour début 2021.

Jeudi 18 juin TiBZ

TiBZ, originaire de Périgueux, du haut de ses 26 ans, s’impose peu à peu comme l’un des meilleurs auteur-compositeur de sa génération. En 2017 son tube "Nation" est le titre francophone le plus diffusé en radio et cumule à ce jour plus de 20 millions de streams. Le titre s’exporte en Belgique, en Suisse ainsi qu’au Québec où il restera numéro un plus de seize semaines consécutives. Dans la foulée, TiBZ part pour une tournée de plus de 80 dates à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Québec où il se produit sur la mythique scène de l’Olympia.

TiBZ est considéré comme l'un des plus talentueux auteur-compositeur de sa génération

Dans cette même période, d'autres interprètes font appel à ses talents d'auteur- compositeur. Il collabore avec Slimane et Boulevard des Airs, compose et écrit plusieurs titres pour les nouveaux albums de Jenifer et de Zaz. TiBZ a également co-écrit et composé le dernier single des Enfoirés "A côté de toi" avec Boulevard des Airs. Fin 2019 c'est pour son projet solo que TiBZ est revenu avec "Tout au bout du monde", un titre pop émouvant et intense, premier single et premier hit issu du nouvel album à paraître en 2020.