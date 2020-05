La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu en concert "à la maison" du 1er au 5 juin

Dans le cadre de son soutien aux artistes de Nouvelle Aquitaine, France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine organisent une série de live pendant une semaine, du 1er au 5 juin, à suivre en direct vidéo sur les pages Facebook des stations France Bleu du Sud-Ouest et France 3 Nouvelle Aquitaine.

Lors de cette émission musicale, Régis Mazabraud, depuis son salon, reçoit chaque jour du lundi au vendredi, à 20h05, un artiste (ou groupe) différent, qui vous propose une session live et un moment de détente de 30 minutes.

Une programmation 100% régionale

La programmation de "La Nouvelle Scène Aquitaine Live" est constituée à 100% de musiciens de la région avec cette semaine :

Lundi 1er juin : le duo rochelais 21 juin

21 juin le duo c'est Manon et Julien, complices sur scène comme dans la vie. Ils se sont rencontrés il y a cinq ans lors d'un concert organisé dans le cadre de la Fête de la musique et depuis ce "duo qui fait pop" met en musique le quotidien, les bonheurs et les contrariétés de la vie de couple, la vie, l'espoir, empruntant à la fois à la chanson, à la pop et à l'électro. Leur optimisme musical nous apporte une fraîcheur rayonnante.

Manon et Julien, 21 juin Le Duo "qui fait pop"

Après le succès l'année dernière de Paradise un titre "feel good", au beat dansant et dans lequel le ukulélé nous transportait directement en vacances, 2020 sera sans nul doute une année importante pour 21 juin le Duo. Avec la sortie toute récente de leur nouveau single intitulé Hello... futur tube de l'été? Et en fin d'année , la parution de leur premier album signé chez Elektra (Warner Music France). Enfin, une tournée est en préparation pour 2021 !

Mardi 2 juin : Kobé

Auteur, compositeur et interprète originaire du Béarn. Kobé, de son vrai nom Olivier Ferrand, charpentier en vallée d'Aspe, a entamé sa carrière de chanteur solo en 2015. Mais la musique il la pratique depuis 20 ans, d'abord dans des formations classiques (clarinette), puis jazz et rock (guitare, chant). Aujourd'hui cet artiste se concentre sur son propre répertoire de chanson pop française.

Kobé prépare son premier album au studio Le Puisatier à Tarbes - Thierry Gouirriec

Kobé est actuellement en plein travail sur son premier album, qui fera suite aux deux EP sortis successivement en 2015 (Hors du Chaos opus 1) et 2017 (Hors du Chaos opus 2). L'enregistrement se poursuit au studio Le Puisatier à Tarbes. La sortie de cet album étant programmé pour octobre 2020.

Mercredi 3 juin : le limousin Steff Tej

La route et la musique, Steff Tej les pratique depuis un sacré bout de temps, notamment au sein du groupe les Ejectés, avec plus de 2000 concerts dans une vingtaine de pays. Un parcours ponctué par une quinzaine d'albums, aux sonorités Ska, Soul, Reggae, Punk, Rocksteadt ou Hip hop. Steff pose sur ses musiques des textes incisifs et drôles, toujours en français.

Le limousin Steff Tej

Côté actu, Steff Tej et les Ejectés viennent de sortir leur EP Tej In Dub (Vol 1). Ce maxi est intégralement consacré au style dub, à la croisée du dub roots et du dub contemporain, aux thèmes allant du climat à la promotion des territoires ruraux. Steff se consacre également à son projet solo, qu'il qualifie lui-même de "Bossa Punk", ou la réadaptation bossa de ses propres chansons, à la fois lounge et énergique, tout en ne s'interdisant pas de revisiter un répertoire punk et reffae à travers des chansons de The Clash ou encore Toots & the Maytals. Tout cela distillé avec une sacrée dose de bonne humeur.

Jeudi 4 juin : Talisco

Auteur, compositeur et interprète. Talisco, de son vrai nom Jérôme Armandi, bordelais de souche espagnole et parisien d'adoption, est l'auteur de plusieurs succès dont les titres Your Wish et The keys, extraits de son premier album "Run". Il est également connu du grand public par les nombreuses synchronisations dont il est producteur. Talisco est reconnu comme une des références de la scène pop rock électro internationale.

Talisco est connu du grand public par les nombreuses synchronisations dont il est producteur - Jérôme Ghern

Son dernier opus est sorti en mars 2019, dont est extrait le titre Sun qui a été utilisé comme générique de la série télévisée Un si grand soleil sur France 2. La touche Talisco ? Un mélange de trip-hop (dans la veine de Morcheeba et des productions du label anglais Ninja Tune), de pop et de folk songs, de légos électro et de tonnerres de Fender.

Vendredi 5 juin : Youssef Abado

Auteur-compositeur multiculturel et polyglotte, franco-palestinien et installé en Gironde. Les chansons de Youssef Abado sont à son image : écrites et composées dans les différentes langues qu'il parle couramment (espagnol, arabe, anglais, français, portugais, italien) et dans les styles musicaux (pop, latins, soul, orientaux...) piochés dans son puzzle quotidien. Ses chansons itinérantes et enrichies de multiples traditions, traduisent les contrastes et les pluralités qui composent son parcours personnel. Ses deux albums, Cru en 2018 et Solo En Mi Cabeza en 2010, ont ainsi été enregistrés, produits et mixés entre Bordeaux, Brasilia, Ramallah et Berlin.

Youssef Abado, auteur-compositeur multiculturel et polyglotte, installé en Gironde

Youssef Abado a mis à profit ces dernières semaines de confinement forcé, pour transposer en ligne sur les réseaux sociaux, son rendez-vous mensuel "canapé-concert" initié dans le bar-restaurant Meunier de Bordeaux. Et la mise en ligne du clip de son titre "T.Z" issu de son album "Cru". Et il travaille aussi sur son prochain disque.