La nouvelle scène avec les Swans et Léa Murat a l'audirorium Sophie Dessus d'Uzerche

Swans on the groove ce sont 6 amis qui se sont retrouvés en 2013 pour partager leur passion pop-rock-funk. Ils ont remporté le Tremplin Corrèze 2022 et seront cet été au Brive Festival en première partie de IZIA, JULIETTE ARMANET ET SHAKA PONK.

Léa Murat vient de Neuvic, c'est une enfant du pays qui a participé au Tremplin Corrèze. Autrice, compositrice et interprète elle est accompagnée par Anthony Vache. Léa chante l'amour et ses inspirations lui viennent de France et Michel Berger

