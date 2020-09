La "Nouvelle Scène Bleu Poitou" est de retour !

Le retour de l'émission "Nouvelle Scène Bleu Poitou"

Ils nous ont manqués nos artistes locaux: Bonne nouvelle! Ils vous donnent rendez-vous tous les samedis à 13h et les dimanches à 20h sur France Bleu Poitou afin de vous faire découvrir leurs univers! Nos artistes viennent des Deux-Sèvres et de la Vienne et vous proposent du rock, du funk, de la pop ou encore du jazz! Enregistrés au Théâtre Auditorium de Poitiers avant le confinement, les lives de nos artistes locaux sont à retrouver ensuite sur notre site internet France Bleu.

Un des groupes venus dans la Nouvelle Scène, pretty Helmets © Radio France

Au programme ce weekend, le duo niortais "No More winters" qui vous invite à découvrir leur nouvel EP. A suivre dans les prochaines semaines: les groupes Alice Drums, Samuel Numan, Jolly C, True Covers, Soul Makers Company, Jellywine...sans oublier la 100ème émission "Nouvelle Scène Bleu Poitou" avec notre marraine Audrey, du groupe Audrey et les Faces B! C'est parti...musique!