France Bleu Poitou fête le 100ème groupe invité de son émission Nouvelle Scène, les 7 et 8/11

Tous les weekends dans sa "Nouvelle Scène", France Bleu Poitou reçoit les nouveaux talents des Deux-Sèvres et de la Vienne. Les 7 (à 13h) et 8 novembre (à 20h), place au 100ème groupe invité avec Audrey, la marraine de l'émission.

Depuis septembre 2017, France Bleu Poitou accueille les nouveaux talents et artistes de la scène poitevine. Cela fait plus de trois ans que, chaque weekend, se succèdent les groupes des Deux-Sèvres et de la Vienne. Rendez-vous donné aux musiciens dans les studios du TAP, le Théâtre auditorium de Poitiers,, où est enregistrée l'émission. Elle est ensuite diffusée le samedi à 13h et le dimanche à 20h. sur les ondes de France Bleu Poitou.

Du "Bleu Poitou Live" à "La Nouvelle Scène France Bleu Poitou"

Le premier groupe invité de cette émission musicale était "Whispered Song". Frédérique Gissot qui animait l'émission sous le nom, à l'époque, du "Bleu Poitou Live" se souvient : "C'était à la maison des projets de Buxerolles. Je me souviens parfaitement de cette émission, l'ambiance était très sympa, très décontractée alors que c'était la 1ère émission, celle qui allait donner le ton pour la suite. Démarrer l'aventure avec Audrey pour la première était vraiment chouette. Tous ces enregistrements ont permis de créer des duos, des groupes qui ne se seraient jamais créés !"

"Whispered song" accompagné d'Audrey Joumas et de Frédérique Gissot © Radio France

En trois ans, l'émission, enregistrée par l'équipe technique de France Bleu Poitou, a connu presque tous les styles : rock, pop, folk, chansons françaises, rap, électro, jazz... des styles que nous ont fait découvrir des duos, trios, quartets, quintettes, sextets et plus encore avec ce 100ème groupe évènement.

Place au 100ème groupe et à la fête

Que faire pour célébrer dignement le 100ème groupe de la Nouvelle Scène Bleu Poitou ? En créer un ! Aurélie Garcia, animatrice qui a pris la suite de cette émission à la découverte des talents de notre région : "J'ai appelé Audrey Joumas (la marraine de l'émission), je lui dis qu'elle avait carte blanche, qu'elle pouvait créer le groupe qu'elle souhaitait à l'occasion de cet anniversaire. Le résultat est là, une bande d'amis, tous artistes poitevins, qui ont le plaisir de se retrouver pour un bœuf musical. Ils étaient tous très en forme! C'est la première fois qu'ils jouaient tous ensemble et c'est là, la fierté de La Nouvelle Scène Bleu Poitou".

Rendez-vous ce samedi 7 novembre à 13h et dimanche 8 novembre à 20h sur France Bleu Poitou pour écouter ce 100ème groupe formé par Audrey Joumas, Whispered Song, Ticket to swing et Bellevue Street. Et comme ils le chantent tous ensemble... "Oh là là, c'est magnifique !"

Toujours pour fêter cette émission spéciale, France Bleu Poitou vous donne également rendez-vous sur sa page Facebook pour une grande séance vidéo, dimanche 8 novembre dès 16h, retraçant en images ces 100 groupes qui ont partagé l'affiche de la Nouvelle Scène. Plus de 5 heures de live vous attendent !