La Nouvelle Scène craque pour le duo berruyer "Mieux Seuls" et l'univers électro-pop de Nina et Vivien !

Nina et son frère Vivien en compagnie de Manu

La Nouvelle Scène France Bleu Berry vous fait partager toute la poésie d'un duo électro-pop en devenir, il s'agit de MIEUX SEULS, un duo originaire de Bourges toute en subtilité venu nous présenter un nouvel EP "Univers" à la fois sensible et énergique... A la veille de leur concert au Festival l'Air du Temps, en mai dernier, Nina et Vivien étaient les invités de Manuel Bonnefond !

ⓘ Publicité

loading

loading

loading

loading

loading