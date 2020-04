La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine - Confinement

Olive Enscène natif des Vosges à Epinal, Saulnois d'adoption aujourd'hui, il nous offre une chanson inédite avec la griffe musicale de Bastien Balt son auteur... Delphine, Migennoise de naissance (l'Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté), a choisi la Lorraine pour vivre depuis plus de quinze ans maintenant, elle revient de Jamaïque et a un cadeau musical pour vous... Chris Sorrelli, artiste messin, terriblement sympathique. Découvrez son clin d’œil musical... Cordier, chanteur-auteur-compositeur-interprète, pour Thierry Cordier l'Amour c'est toujours avec un grand A... Dom Colmé, un artiste sensible pour qui la musique est beaucoup de sa vie... Louis Ville, auteur, compositeur, interprète, comédien, ce natif des Vosges a plus d'une corde à son arc... Merci à chacun des artistes participants pour ce bel esprit de solidarité, à Régine Jessel pour la mise en habillage de ces vidéos :-)