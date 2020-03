La nouvelle scène France Bleu Maine - Dolly and the Beast

Dolly and the beast

Dolly and the beast c'est un duo musical composé d'une chanteuse franco-anglaise, Mathilda Conversy, accompagnée d'un musicien multi-instrumentiste, Jean-Noël Rousseau. Ils sont tous les deux dans la Nouvelle Scène France Bleu Maine pour nous parler d'eux et de leurs projets !