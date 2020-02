La nouvelle scène France Bleu Maine - Sea's Friend

Après leur premier album "Boat on sand" sorti en septembre dernier, Sea's Friend pense déjà au second !

Sea's Friend : 3 titres en live Copier

Trois titres "live" avec Sea's Friend dans "La nouvelle scène France Bleu Maine"

Marvin, Simon et Ruddy, pour évoquer leur parcours, leurs projets, leurs envies ! Le premier album de Sea's Friend "Boat on Sand" est sorti en octobre 2019 et l'aventure devrait se poursuivre en studio à l'été 2020 ! Une cagnotte est en ligne ici !

Pour découvrir Boat on sand, rendez-vous sur Bandcamp !