"La Nouvelle Scène France Bleu Saint Etienne Loire" accueille les Wawa'Swing

Nous avons accueilli les Wawa'Swing dans nos studios de France Bleu durant une après midi pour vous proposer quatre morceaux à découvrir en vidéo.

De Gainsbourg à Stromae...

Quatre musiciennes (Annabelle la soprano, Rosemay la mezzo et arrangements, AnaÏs l’alto et Anne-Colombe à la contrebasse et au violoncelle) sont de passage dans nos studios pour partager leur univers à travers musique live et interview.

A la fois surprenantes et attachantes, les Wawa’Swing proposent des interprétations des classiques de la chanson française aux morceaux les plus contemporains teintés de jazz-pop, et musique afro-américaine.

Vous pouvez les soutenir à travers un financement participatif via helloasso .

Découvrez leur page facebook .