La Nouvelle Scène France Bleu Berry reçoit le musicien et chanteur Franz Goeth !

La Nouvelle Scène de FB Berry et Manuel Bonnefond vous content la belle histoire ou plutôt les riches aventures d'un musicien d'origine normande, Franz Goeth, qui a choisi en 2007 de quitter Paris et de ralentir le rythme de ses tournées pour s'installer et se ressourcer à Pouligny St Martin !