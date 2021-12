La Pénélope de Brassens est en Corse elle s’appelle Noëlle

On a célébré cette année les 100 ans de Georges Brassens, il a écrit de nombreuses chansons pour ou sur les femmes, parmi ces chansons, il y a Pénélope qui figure sur le 6ème album du chanteur sorti en 1960. Et on découvre qu’elle a été écrite par Brassens pour un amie proche, elle est corse elle s’appelle Noëlle Vincensini, ex résistante déportée et militante antiracisme. Elle est âgée aujourd’hui de 94 ans, elle a été l’épouse de Jean pierre Chabrol le poète cévenol et journaliste à l’Humanité à cette époque. Le couple faisait partie des amis de Georges comme le chantait Moustaki. Noëlle Vincensini nous confie cette belle histoire d’amitiés :

Brassens et Chabrol "complices". - Fond Chabrol Vincensini

" L’intraitable Pénélope c’est moi !"

-"Brassens, à l’époque où je l’ai rencontré il n’était absolument pas connu, il était accueilli par Patachou c’est à ce moment que Jean Pierre l’a connu. _Nous allions dans la maison de l’impasse Florimont à Paris chez Jeanne et Marcel Planche et Jeanne on l’appelait Jeanne de Bretagne._"

Geoges, Jean Pierre, Jeanne et Marcel. - Fond Chabrol Vincensini

Ainsi Brassens écrivit la fameuse « cane de jeanne » pour Jeanne, et la non moins fameuse « l’auvergnat » pour Marcel, et donc la chanson « Pénélope » pour Noëlle. Avec beaucoup d’humour et de rires dans sa voix fluette Noëlle Vincensini se souvient :

"-Pénélope….. Il se moquait un peu de moi qui étais tout le temps dans ma campagne à Palaiseau et Jean Pierre, l’Ulysse de Banlieue, passait lui une grande partie de sa vie à Paris. Brassens pouvait se permettre de m’écrire une telle chanson on était assez amis pour cela."

Sa guitare en souvenir.

_-"_C’est la première guitare de Brassens qui l’avait donné à notre fils Olivier celui-ci était parti camper avec et un de ses amis l’avait jeté elle a été un peu cassée, mais cette guitare je l’ai toujours gardé elle est là. "

Noëlle et sa fille Elsa Chabrol

Noëlle et Jean Pierre eurent quatre enfants trois filles un garçon, l’une d’elle Elsa Chabrol nous explique d'ailleurs que tous les quatre portaient les prénoms de leurs parrains et marraines, l’une des sœurs Jeanne avait pour parrain Brassens. Et donc Elsa c’était pour Elsa Triolet et son parrain n’étant autre qu’un autre immense poète, Aragon. Elsa se souvient de Georges Brassens elle était petite fille :

"-C’était un monsieur que j’aimai bien, il m’aimait beaucoup, il m’avait dit : quand tu seras grande je me marierai avec toi .. et j’avais couru voir ma mère et lui avais dit …mais maman mais quand je serai grande il sera mort. Maman me l’a raconté plus tard, je devais avoir trois ou quatre donc on oublie ces choses-là". Noëlle précise : "elle le regardait d’un aire bizarre sans parler, alors j’ai deviné ce qui s’était passé parce à l’époque ma fille était obsédée par la mort, elle avait découvert que tout le monde mourrait."

je pense à plus d’une chanson de Brassens mais celle-là je m’en rappelle qu’il l’avait créé pour moi."

Elsa Chabrol et Georges Brassens. - Pathé Cinéma Elsa Chabrol

Nous avons donc retrouvé la Pénélope de Brassens, le mieux est peut-être de l’écouter interprétée par le grand Georges pour Noëlle :