la pépite celtique 5 versions de maro eo ma mestrez : Jean-Michel Alhaits|Jean-Pierre Rolland .

Dans la musique bretonne , on évoque peu le duo orgue et bombarde , pourtant la discographie est fournie et souvent de grande qualité musicale . Jean-Michel Alhaits|Jean-Pierre Rolland de formation classique réalisent une belle variation sur maro eo ma mestrez .