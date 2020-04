la pepite celtique ar sonerien du : Tangi Josset (bombarde) et Yannick Martin (biniou)

Tangi Josset (bombarde) et Yannick Martin (biniou) quoi de plus ringard que le biniou bombarde ..? et le quatuor a cordes ...? Tangi et Yannick deux frères montrent par leur inventivité de jeu combien cette instrumentation peut mener la danse dans la diversité musicale bretonne actuelle .