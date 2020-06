la pépite celtique : le trio O'DIVI

Cette semaine , les jeunes, Lena LE Foll mène la danse dans ce trio depuis quelques petites années , Ewan Le Bideau-Canévet à l’accordéon et Tom Habif à la clarinette , les influences de l'est et des années folles donnent de la couleur au répertoir du groupe . Superbe video .