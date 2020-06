la pépite celtique : Loeiza beauvir et TYTO ALBA .

Loeiza Beauvir une voix magnifique , on ne peut que lui souhaiter plus de notoriété , avec TYTO ALBA Loeiza signe un bel essais entourée du grand Fred et de Jérôme kerihuel . On se laisse porter par les couleurs Fado et les textes mélancoliques , les douces percussions .