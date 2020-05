la pépite celtique : Sylvie et kristian Rivoalen

Sylvie et kristian Rivoalen breur ha c'hoar ,un bel exemple de voix haute pour kristian qui doit s'adapter à la voix de sa soeur , basse ... en début de chant les chanteurs se cherchent ...au pas des danseurs on sent rapidement que la hauteur de voix et le rythme sont en harmonie .