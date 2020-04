la pépite celtique : AN TRI DIPOP

crée en 2015 an tri dipop s'est constitué un répertoire de ridée , de danse vannetaise et les airs paludier de la région guérandaise .Le jeu de la trompette qui répond au chant d'Anjela est remarquable ...le jeu musical très fin est cependant très dansant . ...on attend un second album .