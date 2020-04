La playlist de Christelle Marion, violoniste à l'Orchestre Dijon Bourgogne

On peut être une musicienne à la formation très classique, adorer Titatnic et Eros Ramazotti.. Si si!!

Christelle Marion, dites-nous:

CINEMA

Le dernier film que vous avez adoré? "Retour chez ma mère" d'Eric Lavaine avec Josiane Balasko. Un peu au goût du jour avec ma fille de 23 ans revenue à la maison !!

Votre film "plaisir coupable"? Coup de foudre à Notting Hill, de Roger Michell avec Julia Roberts et Hugh Grant

Une réplique culte? "Vous êtes sors ? Tout à fait sors !" ( La folie des Grandeurs)

MUSIQUE

Une chanson pour se sentir libre en ce moment? "My heart will go on" !!!! Céline Dion, Titanic

La chanson que vous écoutez pour vous calmer? Boubacar traoré. Dounia tabolo

La chanson qui vous remonte le moral à tous les coups? Adèle, Skyfall, l'impression que James bond va surgir et m'emmener en mission autour du monde !

LITTERATURE

Le livre à lire en ce moment? " Voyage intérieur" de J. Yves Bonnamour

Le livre que vous avez le plus lu depuis que vous savez lire? Tous les Alexandre Dumas ! Aventures, intrigues, beau français, un peu de culture…. Mon favori, le Comte de Monte Cristo!

SPECTACLE

Le spectacle que vous auriez aimé voir avant le confinement? Le nôtre ! MACBETH !! VERDI (initialement programmé à l'Opéra de Dijon en mars.

SERIE

La série de votre enfance? La petite maison dans la prairie….Aujourd'hui j'adore les personnages que je détestais enfant !!!

La série que vous conseillez à tous vos amis? Grâce et Frankie avec Jane fonda. Des retraités dynamiques, drôles et qui décrivent bien la nouvelle société de grands parents qui assument leurs vies sexuelle et amoureuse !

TELEVISION

Netflix, Orange ou Canalplay? Netflix

Le bonheur est dans le pré, TOP Chef ou Les Marseillais? Le bonheur est dans le pré

Quand un artiste est privé de son public, il fait quoi ?

Personnellement, je prends le temps de travailler plus encore ma technique d'instrument et je monte un programme soliste. Je cherche à m'améliorer encore pour, une fois sortie du confinement, être en forme et donner le meilleur de moi même à l'Orchestre ou en musique de chambre. Un musicien n'est jamais seul avec sa musique…..

Merci Christelle Marion et à vite sur scène avec l 'Orchestre Dijon Bourgogne!!