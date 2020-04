La playlist de Elsa Girard, co-directrice de La Vapeur

Elsa Girard, responsable de la médiation culturelle de la scène de musiques actuelles de Dijon aime la BD et ... Céline DION!!

Bonjour Elsa Girard, dites-nous:

CINEMA

En introduction, je voudrais juste préciser que je vais peu au cinéma car je suis maman d'une petite fille qui me prend toutes mes soirées quand je ne les passe pas à La Vapeur !

Le film qu'il faut voir pour comprendre votre travail? C'est un documentaire qui s'appelle “Musique brute, handicap et contre culture” de Mathieu Mastin. Un documentaire sur le collectif Brut Pop qui créé des instruments de musique pour des personnes en situation de handicap et qui fait du gros son avec eux ! On les a invité à La Vapeur l'année dernière. Leur manière de voir les choses, de travailler (tout en open source) et leur humour est pour moi assez symbolique de ce qui oriente mon travail.

Votre film "plaisir coupable"? Tous les James Bond ! J'ai honte d'aimer car la place des femmes est assez navrante en général..

Une réplique culte? « On n'est quand même pas venus pour beurrer les sandwichs ! ». Merci Michel Audiard, merci les Tontons Flingueurs !

MUSIQUE

La chanson qui vous remonte le moral à tous les coups ? “The Seeds” de The Roots. C'est le morceau parfait.

La chanson que vous avez honte d'aimer ? Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Le meilleur des morceaux à chanter en Karaoké (j'adore le Karaoké).

LITTERATURE

Le livre à lire en ce moment ? C'est la BD “Ailefroide” de Jean-Marc Rochette. Une aude à l'alpinisme, à la montagne et à nos parcours de vie. De quoi se donner plein de projets pour l' après-confinement.

Le livre à ne pas lire en ce moment ? Le vieux qui lisait des romans d'amour, de Luis Sepulveda. Ce livre est magnifique mais nous rappelle à quel point on fait n'importe quoi au quotidien dans notre rapport à la Nature, à l'environnement...

SERIE

Deux acteurs français pour une série sur le Coronavirus et le confinement? Je choisis une femme et un homme, égalité ! Adèle Haenel (je la soutiens à fond ) et Vincent Cassel (je suis fan de lui)

TELEVISION

Spectacle d'humoriste en replay: Gad Elmaleh? Blanche Gardin ou Anne Roumanoff? Blanche Gardin bien évidemment !

Merci Elsa Girard et RDV très vite à La Vapeur!