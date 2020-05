La playlist de Maëlle Poésy, artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne

La metteuse en scène, comédienne et créatrice de la compagnie Crossroad à Dijon adore danser sur des tubes honteux!

Maëlle Poésy, dites-nous:

CINEMA

Le dernier film que vous avez adoré? J'ai revu Ghost Dog de Jim Jarmush

Une réplique culte? « Heil myself » dans To be or not to be, de Lubitsch.

LITTERATURE

Une chanson pour se sentir libre en ce moment? Eléphant gun de Beirut

La chanson qui vous remonte le moral à tous les coups? David Bowie - Modern Love

Le concert que vous ne regarderez jamais sur You tube pendant le confinement ? Trop de choses à regarder que j’adore…

La chanson que vous avez honte d'aimer? Celles que l’on a honte d’aimer sont les meilleures pour danser! Donc pas de honte :)

LITTERATURE

Le livre que vous avez le plus lu depuis que vous savez lire? Pourquoi? Cent ans de solitude de Garcia Marquez, livre infini..

Le livre que vous auriez aimé écrire? Etty Hilesum Une vie bouleversée..

SPECTACLE

Le spectacle que vous auriez aimé voir avant le confinement? Celui que l’on était en train de créer à la Comédie-française, 7 minutes de Stefano Massini. Arrêté une semaine avant la première..

Votre 1er coup de coeur dans une salle de spectacle? Pina Baush

SERIE

La série que vous regardez en ce moment? Le bureau des légendes

La série de votre enfance? Je n’avais pas la télévision

La série que vous conseillez à tous vos amis? The Wire

Quand un artiste ne peut pas rencontrer son public, il fait quoi?

Il réfléchit à ce qu’il va proposer quand il va le retrouver… et en attendant, j’ai demandé à plusieurs interprètes français et internationaux confinés chacun dans leur pays d’envoyer des lectures de leur texte préféré dans la langue qu’ils parlent, et je les partage sur mon instagram pour que ces petits riens qui sont de grands touts traversent les frontières visibles et invisibles.

Merci Maëlle Poésy et à très vite au Théâtre Dijon Bourgogne!