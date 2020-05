La playlist de Sébastien Paul, violoncelliste à l'Orchestre Dijon Bourgogne

On peut faire de la musique classique de haute volée à Dijon et être fan de Louis de Funès et du Muppet show!!

Sébastien Paul, dites-nous:

CINEMA

Le dernier film que vous avez vu, que vous n'auriez pas dû regarder? La série " Marseille" sur Netflix

Votre film "plaisir coupable"? La Folie des grandeurs

Une réplique culte? Un Singe en Hiver, d'Henri Verneuil : Gabin à Suzane Flon ( sa femme ) : " Tu sais , je n'ai rien à te reprocher et si c'était à refaire, peut-être même que je t'épouserais ... Mais tu m'emmerdes. (...). Tu m'emmerdes... avec attention, avec précautions , affectueusement mais tu m'emmerdes!"

MUSIQUE

Une chanson pour se sentir libre en ce moment? Jacques Brel " Les Marquises"

La chanson qui vous remonte le moral à tous les coups? "Mahna Mahna" du Muppet show

Le concert que vous ne regarderez jamais sur You tube pendant le confinement ? Patrick Bruel au Zénith ou ailleurs!

La chanson que vous avez honte d'aimer? " Le curé de Camaret"

LITTERATURE

Le livre que vous avez le plus lu depuis que vous savez lire? Pourquoi? "Du côté de chez Swan" de Marcel Proust. ( Les premiers chapitres) Je les relis tous les dix ans en espérant avoir le courage de me lancer dans cette incontestable oeuvre d'art. Mais rien n'y fait...

SPECTACLE

Le spectacle que vous auriez aimé voir avant le confinement? Depuis ma chaise, dans la fosse d'orchestre: Macbeth à l' Auditorium de Dijon.

Votre 1er coup de coeur dans une salle de spectacle? " Le malade imaginaire " avec Michel Bouquet

Le titre d'un spectacle sur le confinement? Haut les Masques!

SERIE

Deux acteurs français pour une série sur le confinement? Je ne suis pas bon public de séries et affreusement vieux jeux. Donc, avec Michel Serrault - Alain Delon - Maurice Ronet - Simone Signoret- Isabelle Hupert - A Mastroiani, Ugo Togniazzi, Romy Schneider, Lino Ventura, Michel Piccoli... Le confinement peut durer pour moi plusieurs années!

TELEVISION

Le bonheur est dans le pré, TOP Chef ou Les Marseillais? Franck Ferrand - C'est pas sorcier - Des racines et des ailes

Spectacle d'humoriste en replay: Gad Elmaleh? Blanche Gardin ou Anne Roumanoff? Ou alors ceux qui ont de l'humour: Mado la niçoise - Chevalier et Laspalles - Muriel Robin

Merci beaucoup Sébastien Paul et à très bientôt avec les autres musiciens de l'Orchestre Dijon Bourgogne!!