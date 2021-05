The Voice : La poitevine Marghe est en finale !

Marghe, Margherita Davico, a, une nouvelle fois, séduit le public et participera samedi prochain à la finale de "The Voice" après avoir interprété "You are so beautiful" de Joe Cocker.

La poitevine Margherita Davico lors de sa prestation "You are so beautiful"

22h38, l'heure pour Marghe d'entrer sur scène, sous l'œil bienveillant de son coach pour interpréter le titre "You are so beautiful" de Joe Cocker. "La maitrise, la présence, l'oreille absolue", sont les mots de Nikos Aliagas pour présenter la poitevine. Le résultat est sans appel : "Elle est LE rendez-vous" dit Marc Lavoine, "Moment suspendu" dit Nikos, "Elle est au rendez-vous, elle donne tout" ou encore "On a connu une jeune fille, c'est désormais une femme, une diva" partage son coach Florent Pagny. Marghe qui est extrêmement fière de son aventure a séduit les coachs ! You are so beautiful Marghe !

4 finalistes désignés par le public

Après la magnifique prestation de Marghe et celles de ses camarades, l'heure est au vote du public. Le temps pour les candidats d'interpréter une chanson commune "Casting" de Christophe Maé et voici les résultats. La poitevine Marghe s'envole pour la finale de The Voice 2021 ! Margherita Davico a une nouvelle fois séduit le public, qui lui a montré son soutien. Elle qui n'en croyait pas ses yeux de participer aux auditions à l'aveugle puis, d'arriver en demi-finale, sera désormais en compagnie de Jim Bauer, Mentissa et Cyprien en direct samedi 15 mai sur TF1 pour la grande finale de The Voice saison 10.

Depuis le début de l'aventure, France Bleu Poitou soutient Marghe à 1000 %, ayant été tombé sous le charme de son talent lors de l'émission "La Nouvelle Scène" où elle a partagé, avec son duo "MADA", ses compositions comme celle ci : "Qui je suis".