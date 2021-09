La radio libre de Christophe Maé

Ce mardi Christophe Maé était notre invité dans les studios de France Bleu Provence. Et c'est à découvrir et à regarder dans cet article.

C'est la troisième session de l'émission "Radio libre " et c'est l'occasion de parler des personnalités les plus prestigieuses et issues de notre région. Après avoir reçu Soprano, puis IAM, c'est au tour de Christophe Maé.

Christophe Maé nous parle de sa passion pour Pagnol avec Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, et de Manon des sources qui a bercé son enfance. On évoque ensuite ses influences musicales avec notamment Ben Harper. On passe un coup de fil à Filipe Saldivia avec qui il a travaillé sur trois de ses albums.

Christophe Maé nous interprète en exclus et en acoustique "Mon pays" avec une guitare prêtée par Pierre Plantet de Troc'n'roll à Eguilles.

Nos auditeurs ont eu la chance de rencontrer avant l'enregistrement de l'émission Christophe Maé. Voici leur rencontre. Et en exclusivité au guitalélé "Il est où le bonheur";