La relance éco: L'accordéon numérique d'un auvergnat d'adoption offre un second souffle à la marque Cavagnolo

Matthieu Chaussalet partage son temps entre son domicile de Pontgibaud dans le Puy de dôme et le siège de la société CAVA-France à Béligneux dans l'Ain. C'est en 2010 que cet accordéoniste doué en informatique a racheté avec un associé la société Cavagnolo connue des accordéonistes du monde entier. Une entreprise centenaire confrontée à l'époque à de graves difficultés financières. Le jeune chef d'entreprise aujourd'hui âgé de 40 ans fait alors le pari de la modernité et conçoit un accordéon numérique pour relancer l'activité. _" On a donné un nouveau souffle tout en conservant la fabrication des accordéons traditionnels ainsi que le personnel pour certains dans l'entreprise depuis plus de 40 ans. _On voulait intégrer de l'électronique dans notre savoir faire artisanal c'est à dire retrouver un accordéon tel qu'il était au niveau acoustique. Ce type d'accordéon numérique n'existait pas".

Atelier CAVAGNOLO à Beligneux dans l'Ain - CAVA FRANCE

Le plus acoustique des accordéons numériques

Le digital permet d'avoir les sonorités de tous les accordéons du monde, jazz où musette dans le même instrument. Mieux, les cartes numériques intégrées restituent les sonorités d'autres instruments comme le violon, le saxophone où la cornemuse pour ne citer que quelques exemples. Des accordéons haut de gamme qui ont trouvé une clientèle et permis de redresser les finances de Cavagnolo." C'est le numérique qui a sauvé la marque Cavagnolo" poursuit Matthieu Chaussalet " Avec les accordéons acoustiques je ne suis pas sûr que nous aurions pu construire une nouvelle usine il y a trois ans et garder nos neufs salariés." La société fabrique une centaine d'accordéons haut de gamme personnalisés par an. Chaque instrument représente une centaine d'heures de travail pour assembler les 8500 pièces faites à la main.

L'accordéon numérique à sauvé l'entreprise

show room au siège de la société CAVA FRANCE - CAVA FRANCE

Il faut compter entre 7 500 et 12 300 euros pour obtenir le droit de jouer sur un Cavagnolo digital. Même à ce prix les musiciens professionnels et même amateurs avides de nouvelles sonorités sont nombreux, la preuve le carnet de commande est plein. Matthieu Chaussalet et ses ingénieurs ont des projets et travaillent sur de nouveaux instruments mais pour l'instant c'est top secret tant qu'ils ne seront pas complètement au point.