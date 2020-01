La rémoise Gustine (Milamarina) dans The Voice

Elle avait gardé le secret pour créer la surprise et mettre des étoiles dans le ciel de la Champagne-Ardenne. Hier on découvrait sur le site de l’émission The Voice, la candidate Rémoise Gustine (Milamarina)

Reims, France

The Voice : la plus belle voix

Dans quelques jours vous découvrirez sur TF1 la rencontre musicale avec Marc Lavoine et ça donne un duo tout simplement sublime. Une improvisation sur harpe et voix qui ajoute un arc-en-ciel dans notre ciel. Les astres (et nos sources) nous disent que son parcours dans le célèbre show de Tf1 pourrait bien durer. Regardez un extrait ici

Gustine c’est Milamarina… ou presque.

De son vrai prénom, Marine, elle se produit sous deux noms différents pour deux projets distincts. D’un côté, la pop et la harpe avec Milamarina et de l’autre la musique électro avec Gustine.

Une solide formation musicale

Marine a été formée à la harpe au conservatoire à rayonnement régional de Reims. Une formation d’instrumentiste classique. Dans le même temps elle laissait s’exprimer ses influences pop et musiques du monde à travers son projet Milamarina. Puis, au gré de ses voyages en Asie et dans les pays Anglo-axons, est apparue Gustine marquée par la musique électro et l’univers du jeu vidéo.

Ecoutez une interview pour France Bleu Champagne Ardenne de Milamarina à l'occasion de la sortie d'un disque EP.

Marine et France Bleu, une histoire de fidélité

A France Bleu Champagne Ardenne on se souvient de cette jeune adolescente passionnée de son et curieuse de découvrir le fonctionnement des consoles, micros et table de montage. Elle avait d’ailleurs effectué un stage dans l’équipe technique de notre station. Et c’est tout naturellement que dès ses débuts sur scène nous l’avons soutenu et défendu dans nos émissions. Avouons notre fierté à la voir aujourd’hui en prime sur TF1.

Regardez un live exclusif qu'elle avait enregistré dans les studios de France Bleu Champagne Ardenne.