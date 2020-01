La rumba ensoleillée pour véhiculer des messages

La rumba catalane, la musique des gitans, instant de convivialité et de partage autour du pouvoir des notes

L'association Karuprod, menée par son directeur Hervé Parent, met tout en oeuvre pour inscrire la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO et faire ainsi perdurer un courant musical aussi vaste que l'univers. Découvrez l'un de ses plus fidèles représentants Tato Garcia, avec "El mundo", un titre solaire et engagé sur la condition de notre société