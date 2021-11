La Sainte-Cécile en Alsace

Enormément de chœurs et de chorales portent le nom de Sainte-Cécile en Alsace. D'où vient donc cet engouement si alsacien pour le chant ?

Réécoutez Pierre Nuss vous parler du chant dans tous ses états Copier

Ce lundi, c’est la Sainte-Cécile. Claude, on dit Cecilia, en alsacien. Mon coup de cœur du jour s’écrit différemment, chœur avec H, car il est davantage lié à ce qu’elle représente. Sainte Cécile est la patronne des brodeurs mais surtout des musiciens et des musiciennes, des luthiers. Pourquoi ? Un passage de sa légende affirme que durant son mariage, alors que les musiciens jouaient de leur instrument, elle chanta une hymne à la gloire de Dieu. Un autre dit, qu'en allant au martyre, elle entendit une musique céleste.

Dans le contexte alsacien de la restauration liturgique du XIXe siècle, l’abbé Charles Hamm et Marie-Joseph Erb ont fondé il y a bientôt 140 ans, en 1882, à Châtenois, la Société Alsacienne de musique religieuse, aujourd’hui l’Union Sainte-Cécile. Depuis cette date, elle n'a pas cessé d'impulser une musique religieuse et liturgique de qualité sous l'influence de fortes personnalités musicales. Ces chorales dont la mission est d’animer les offices, sont souvent devenues les chorales des villages. Rien qu’en Alsace, il y a 766 chorales qui sont membres de l’Union Sainte-Cécile.

Heureusement qu’il n’y en a pas 100 de moins, on aurait eu un problème. Soit : 766 chorales. Comptez entre 10 et 40 personnes par chœur, admettons une moyenne de 20 choristes, à la louche, cela fait à peu près 15.000 choristes dans la région. L'Union Sainte Cécile est aussi une maison d'édition de musique sacrée ayant notamment vocation à s’insérer à la liturgie catholique. Du très classique au plus moderne.

Ses productions, ainsi que celles de certains de ses partenaires, sont présentées dans les catégories du catalogue et peuvent être commandées en ligne par l'intermédiaire du panier. Je voudrais profiter de la Sainte-Cécile pour les saluer et les féliciter de leur engagement associatif. Merci à vous, màche eso widderscht!

Le site de l'Union Sainte-Cécile.