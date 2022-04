La saison 3 de Mask Singer commence ce soir sur TF1

Après le joli succès d'audience de l'année dernière, Mask Singer revient pour une nouvelle saison encore plus exceptionnelle. Au programme : surprises, costumes spectaculaires et guests de prestige. Mask Singer saison 3, c'est ce soir à 21h10 sur TF1, en partenariat avec France Bleu.

Mask Singer revient sur TF1. Pour cette troisième saison, 12 nouvelles célébrités en compétition sont masquées sous des costumes spectaculaires (Perroquets, Squelette, Bouche, Araignée, Dragon, Robot…) et leur identité est dissimulée aux autres concurrents, à l'animateur, aux enquêteurs et au public. Qu'ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques ou écrivains…ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous, et pour cette nouvelle saison, ils seront entourés de décors et de mises en scène spectaculaires.

Pour démasquer ces célébrités, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont de retour ainsi que Camille Combal, présentateur incontournable de l'émission.

Mask Singer - saison 3 - © TF1 Pro

Pour cette troisième saison, TF1 innove :

Deux stars internationales feront une prestation exceptionnelle, hors compétition, dans deux épisodes différents au cours de la saison et seront démasquées le soir même

Des guests viendront aider les quatre enquêteurs lors de certains épisodes, après avoir chanté sous un masque un unique titre en plateau

Le Corbeau, qui connaît l'identité de toutes les célébrités, viendra également en cours de saison dévoiler de nouveaux indices aux enquêteurs mais aussi en plus, des indices exclusifs aux téléspectateurs

De nombreuses autres nouveautés apparaîtront également au fil des émissions pour aider les enquêteurs et le public, comme des informations sur le passeport des célébrités, des indices cachés sur les costumes, des objets indices ou encore des révélations de liens entre les célébrités et les enquêteurs !

Le Trophée de l’Oreille d’or pour récompenser celui ou celle, parmi les enquêteurs et Camille Combal, qui aura réussi à reconnaître le maximum de célébrités dès la première prestation.

Mask Singer saison 3, ça commence ce soir à 21h10 sur TF1.