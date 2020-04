La toulousaine DeLaurentis productrice pour Pagny, Obispo, Lavoine

DeLaurentis raconte son travail sur "Pour Les Gens Du Secours" Copier

DeLaurentis est une artiste complète : compositrice, spécialiste des arrangements, interprète, elle travaille depuis des années dans son studio à domicile, et produit de l’électro-pop de fort bonne facture. Vous ne vous y êtes pas trompés, car en 2019, grâce à vos votes, elle a fait partie des trois finalistes des Talents France Bleu Occitanie, concours qui a vu la victoire des aveyronnais du KKC Orchestra. Plus tôt dans sa carrière, elle a même eu la chance de participer en 2017 au célèbre télé crochet de TF1 : The Voice.

DeLaurentis en 2017 dans The Voice, elle reprend Anita Ward

DeLaurentis est à son aise sur scène, ce qu’ont très vite remarqué Pascal Obispo ou encore Étienne Daho. C’est en effet après une première partie toulousaine pour Pascal Obispo que celui-ci a craqué sur elle et décidé de lui donner un coup de pouce. C’est chose faite aujourd’hui, puisque c’est DeLaurentis que Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine (réunis sous le nom de POL, par rapport aux initiales de leurs noms) ont choisi pour produire "Pour Les Gens Du Secours", une chanson qui rend hommage aux soignants, disponible depuis jeudi sur les plates-formes de téléchargement et de streaming musical. DeLaurentis a eu carte blanche pour son travail d’arrangements et de chœurs sur le titre, ce qu’elle raconte dans son interview à écouter sur cette page. Enfin, ne ratez pas ce soir la première diffusion sur TF1 du clip de "Pour Les Gens Du Secours", ce sera (et ça tombe bien) juste avant The Voice ! A noter : tous les bénéfices issus de la vente de ce titre iront aux soignants.

Ecoutez la chanson ici :