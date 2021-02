La Touraine très bien représentée aux Inouis du Printemps de Bourges

Cette année, les artistes de Tours ont fait très fort ! Ils sont 5 groupes et artistes à être sélectionnés aux Inouïs du Printemps de Bourges. Et comme vous êtes fidèles à France Bleu Touraine, vous avez certainement entendu parler d'eux...

Le premier groupe, c'est GRaNDE, c'est Gabriel, le garçon à la guitare, qui hurle des chansons d'amour et Chloé, la violoniste, qui aurait pu finir dans un bal irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un univers furieusement mélancolique et joyeusement triste qui ne laisse pas indemne. La voix est grave, le violon aérien, la guitare puissante. Les trois s'explorent pour évoluer sur un fil entre folk et cold wave.

Le second, c'est SAAN, un jeune musicien Tourangeau qui du haut de ses 22 ans vous propose son propre style de musique, à mi chemin entre le rap et le chant. Rappeur, chanteur, beatmaker... Saan est de cette génération touche-à-tout et ambitieuse, celle qui s'est faite seule, sur internet. On le retrouve également au refrain et à la production sur le morceau "Vespa" du groupe VSO sorti en début d'année, ou encore en collaboration avec le grand producteur BLV sur son dernier single " Près du soleil ".

Cette édition 2021 des Inouis du Printemps de Bourges sera pour le grand public de découvrir OPAC. Derrière ce projet musical, il y a Pierre-Alexis Cottereau, un jeune tourangeau, ancien membre du groupe Stuffed Foxes. OPAC, c'est une musique intime qui peut sembler fragile, très folk, qui peut aussi explorer le classique et le rock. Un artiste, multiinstrumentiste, à suivre impérativement !

Les Inouïs 2021 du Printemps de Bourges ont aussi sélectionné STACHE, alias Antoine Combémorel. Mais dans le projet musical, il y a aussi David Caillaud et Kevin Descourty. Miroir d'une jeunesse insouciante, il jongle très librement entre pureté et brutalité, entre amour et colère.

Enfin, on découvrira Boris, Camille, François et Antoine. Ils forment forment le groupe RANK-O. Une musique entre la no-wave historique et le synth-punk, avec une science d’empilement des couches héritée du noise rock et du shoegaze, Rank-O crée une musique roborative, bruitiste et légère.