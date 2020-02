La Villa Majorelle, l’écrin nancéien Art Nouveau, rouvre ce week-end.

L’histoire de cette maison unique à Nancy remonte à 1898. L'ébéniste et industriel Louis Majorelle, confie à l’architecte parisien Henri Sauvage les plans de sa future maison personnelle.

Construite en 1901 et 1902 la Villa Majorelle est la première entièrement art nouveau de Nancy. La commande de Louis Majorelle devait refléter l’état d’esprit de son travail : modernité, dynamisme et simplicité non ostentatoire. Sauvage fait appel à ses amis décorateurs : le céramiste Alexandre Bigot, le peintre Francis Jourdain. Louis Majorelle conçoit naturellement les meubles de sa maison et le verrier Jacques Gruber est chargé des vitraux. Henri Sauvage remerciera Louis Majorelle pour la confiance au jeune artiste qu’il était et «pour la liberté inespérée qu’il me laissa, ne m’imposant ni les limites d’un crédit, ni ses idées personnelles».

A la mort de Louis Majorelle son fil unique, le peintre Jacques Majorelle, contraint pour des raisons de santé de vivre dans la chaleur du Maroc, décide de se séparer de ce joyau. Pris de regret, il rachètera, quelques mois plus tard, les meubles qui étaient jusqu'à maintenant au Musée de l'Ecole de Nancy. Fort heureusement vendu à l’Etat qui le cédera à la ville de Nancy en 2003, la villa n'a pas subi d'énormes modifications. Elle a été classée au patrimoine des monuments historiques en 1996 et a obtenu en 2011 la label des «Maisons des Illustres». Voilà une maison qui garde intacte le souvenir d’un grand artiste de l’Art Nouveau et voit revenir, à l'occasion de cette rénovation, la salle manger, le salon et la chambre à coucher d'époque.

La chambre à coucher conçue par Louis Majorelle © Radio France - Véronique LORRE

Le salon conçu par Louis Majorelle © Radio France - Véronique LORRE

La salle à manger conçue par Louis Majorelle © Radio France - Véronique LORRE

Dans cette maison, Louis Majorelle a connu d'après les archives un bonheur familial et amoureux auprès de sa femme Jane Kretz dont les initiales ont inspiré, à la famille, l'autre nom de ce petit bijou : la villa Jika. Le décès de sa femme en 1913 le laissa dans une grand peine mais il continua d'y habiter jusqu'à sa disparition en 1926.

La Villa a été restaurée, d'après les photos d'archives et avec l'aide de sondages de ses murs et de ses boiseries, comme elle était lors de la mort de Louis Majorelle. Habillée de boiseries courbées, de ferronneries minutieuses, de papiers peints colorés, de vitraux éclatants et de fresques murales, elle est un hommage à la nature et l'écrin qui vous fera tout voir, tout ressentir de la beauté de l'Art Nouveau.