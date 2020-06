La ville de Cannes propose de célébrer la musique autrement

Épidémie ou pas, la fête de la musique doit rester une fête, malgré les consignes sanitaires. La ville de Cannes relaie plusieurs concert sur sa page Facebook pour soutenir les artistes et les associations locales. Les rues d'Antibes, Meynadier et place du marché de La Bocca sont sonorisées.

La fête de la musique, rendez-vous incontournable depuis 1982. Mais elle sera particulière cette année avec la pandémie de Covid-19. La préfecture des Alpes-Maritimes rappelle que les concerts improvisés dans les rues sont interdits, ainsi que les rassemblements de plus de 10 personnes, les mesures de distanciation physique doivent être respectées. Le préfet a autorisé certains concerts, des dérogations au cas par cas.

Des concerts en ligne

Dans ce contexte, les artistes, gérants de bar et municipalités doivent faire preuve d'imagination. La ville de Cannes propose donc de célébrer la musique autrement. Elle relaie plusieurs initiatives : un concert en ligne de l'Orchestre de Cannes à partir de 20 heures 30, sur Facebook et sur Youtube. Il sera retransmis sur les hauts-parleurs de la place du marché de La Bocca.

Un concert en ligne pour dire merci aux soignants

Des concerts sont accessibles gratuitement sur la plateforme https://music4heroes.live/ ou sur la page Facebook de la mairie, de 18 heures 30 à 20 heures. "Avec le soutien de la Mairie de Cannes, profitons de la fête de la musique pour dire MERCI et ne jamais oublier le mot solidarité. Tous ensemble célébrons les héro.ine.s qui se sont mobilisé.e.s pendant l'urgence #covid19", écrit l’association cannoise "Music4Heros*" sur le réseau social.

Plus tôt dans la journée, à 17 heures, la ville de Cannes diffusera en direct sur sa page Facebook le concert "Vivre l'été en fanfare" de l’Union des Fanfares de France, fédération PACA, avec l’Harmonie de Mougins et la Casa’rmonie. Les plus chanceux pourront assister à ce concert à huis clos dans les jardins du Conservatoire de Cannes.

Plusieurs rues de Cannes sonorisées à l'occasion de la Fête de la musique

Et la musique retentira dans les rues d’Antibes, Meynadier et la place du marché de La Bocca, entre 14 heures et 21 heures. Au programme des musiques françaises et internationales à succès.