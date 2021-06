Lady DO et Monsieur Papa partent en tournée sur un vélo-cargo-piano pour chanter au plus près des enfants

Après 212 concerts, 50134 enfants joyeux et bondissants, 63262 kilomètres de routes et de rails, comme pour beaucoup, la tournée de Lady DO et Monsieur Papa s'est stupéfixée en plein vol. On s'est demandés, un peu perplexes : "Quand est-que ça va repartir?" Alors on s'est creusé la tête. On a posé l'équation sur un coin de table. Dessiné des plans. Poussé les tasses. Pesé nos rêves versus la réalité. Et surtout, on a levé le nez au ciel. Reprendre la route, oui, mais comment ?

Histoire de se mettre du vent dans la tête, on a imaginé une tournée avec un triporteur et un vrai piano : 100 kg de bois, de fonte et de cordes ! Il y a aussi une guitare (2,3kg), un ukulélé (872g) et nos voix nues (1,2g de CO2).

Nous sommes partis lundi 7 juin 2021, à la force du mollet pour faire des concerts tout-terrain dans la nature, sous un arbre, au bord d'un marais, sous le porche d'une école, au plus près des oiseaux et des enfants, avec l'idée de laisser derrière nous l'empreinte carbone la plus petite possible

On est parti de notre chez-nous pour faire le tour des dix villages du territoire de l 'Ile de Ré : un peu plus de 100 km de pistes cyclables et 10 à 12 jours de voyage. Par la suite, ce projet nous emmènera à La Rochelle ( les 8, 9, 10 juillet) en Nouvelle-Aquitaine et plus loin encore..

Il y a également un fil conducteur à tisser entre chaque commune pour harmoniser notre série de concerts. C'est à chaque fois une odyssée qui se construit sur chaque territoire, main dans la main avec les communautés de communes, en lien avec les associations locales, les acteurs qui oeuvrent à valoriser et protéger la nature, les amoureux de la chanson, les gourmands, les curieux et les fondus de la petite reine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez l interview de Lady DO et Monsieur Papa avec David Morel , lundi 7 juin à 17h30, en replay ici:

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-ca-vaut-le-detour/la-rochelle