Lambert Wilson initie un nouveau rendez-vous culturel et festif à Tonnerre

L'acteur, metteur en scène et chanteur Lambert Wilson initie un événement culturel "Les Millésimes de Tonnerre" nouveau rendez-vous culturel et festif dans l'Yonne samedi 3 juillet.

J’aime Tonnerre. Cette jolie dame ancienne, que les vicissitudes du temps n’ont pas épargnée, a gardé intacts ses trésors qu’en bonne bourguignonne elle a su cacher au voyageur trop pressé. Avec quelques amis, et le soutien de la mairie j’ai voulu proposer à cette belle cité un événement festif autour de la musique, semer une graine qui je l’espère fournira d’autres graines, et de belles fleurs pour longtemps.

Initié par Lambert Wilson et organisé par la mairie de Tonnerre "Les Millésimes de Tonnerre" événement culturel, participatif et festif sera lancé par un concert de musique classique sous la halle du marché couvert de Tonnerre le samedi 3 juillet à 20h30.

Pour sa première édition, les musiciens de renommée internationale Roger Muraro, Bruno Fontaine et Hugo Philippeau pianistes, Paul Meyer, clarinettiste, Ophélie Gaillard, violoncelliste et Eva Zavarro violoniste, interpréteront des oeuvres classiques du XXème siècle, accompagnés par Lambert Wilson au chant.

Lambert Wilson, par amour de la musique et du Tonnerrois a créé “ Les Millésimes de Tonnerre”, en référence à la tradition viticole de la ville et a pour ambition de créer un rendez-vous annuel de qualité centré autour de la convivialité.

Après la crise sanitaire, il estime que le besoin de se retrouver est d’autant plus nécessaire. L’enjeu de cette soirée est de créer un moment de partage autour de la culture musicale, de la gastronomie, de faire connaître tous les acteurs du Tonnerrois et de faire rayonner la ville de Tonnerre.

Découvrez le programme

1. ROTA Trio - 3ème mouvement (Ophélie Gaillard, Paul Meyer, Bruno Fontaine)

2. RAVEL Ma mère l’Oye - La Pavane de la Belle au bois dormant - La Belle et la Bête - Laideronette impératrice des pagodes (à 4 mains, Bruno Fontaine et Roger Muraro)

3. FAURÉ Élégie (Ophélie Gaillard, Hugo Philippeau)

4. RAVEL Habanera (Eva Zavaro, Hugo Philippeau)

5. RAVEL Tzigane (Eva Zavaro, Roger Muraro)

6. RAVEL Don Quichotte à Dulcinée (Lambert Wilson, Roger Muraro)

7. BARTOK Danses roumaines (Eva Zavaro, Hugo Philippeau)

8. POULENC Trio « L’invitation au château » (Paul Meyer, Eva Zavaro, Hugo Philippeau)

9. POULENC 3 Mélodies (Lambert Wilson, Hugo Philippeau)

10. POULENC Sonate clarinette/piano 2ème et 3ème mouvements (Paul Meyer, Roger Muraro)

11. DEBUSSY Sonate (Ophélie Gaillard, Roger Muraro)

12. KOSMA Barbara (paroles J.Prévert) (Lambert Wilson, Paul Meyer, Bruno Fontaine)

13. GERSCHWIN Final de Rhapsody in Blue (Bruno Fontaine)

14. FONTAINE Improvisation (Bruno Fontaine)

15. SONDHEIM Comedy Tonight (extrait de OEA Funny Thing Happened On The Way To The Forum) (Tous les artistes)

LE OFF À partir de 17h30, nous pourrons déambuler librement dans la rue de l’Hôtel de Ville, rendue piétonne pour l’occasion, et profiter des produits locaux et des dégustations de vins proposées par des vignerons Tonnerrois. L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tonnerre offrira un prélude musical sur la place de la mairie dès 19h30.