Le groupe Last Train sort un documentaire pour se reconnecter avec son public

The Last Train

Aujourd'hui est diffusé sur YouTube, un documentaire, sur le groupe alsacien The Last Train. Ce documentaire de 43 minutes retrace l'histoire du groupe lors de l'enregistrement de leur deuxième album "The Big Picture" en Norvège en 2019.

"L'idée est venue du Main Square Festival à Arras, qui laissait carte blanche aux artistes, on s'est dit ce serait cool de prendre 10 minutes pour expliquer pourquoi on voulait faire notre deuxième albums avec des interviews et en fait on avait tellement de matière que ces 10 minutes se sont transformés en 43 minutes" explique Julien Peultier, le guitariste du groupe. C'est lui qui a réalisé ce documentaire : "Cela a été un gros travail de mon côté, j'avais 7 heures et 10 à 15 heures de rushs en Norvège et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai documentaire à faire"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Reconnecter avec le public

Le jeune musicien de 25 ans explique que le documentaire est tissé comme un fil rouge pour aborder d'autres thématiques comme l'amitié qui lie les quatre garçons. C'est aussi un moyen de se reconnecter avec le public après un an de crise sanitaire : "On n'a pas été trop sur les réseaux sociaux pendant la crise sanitaire donc on voulait revenir avec quelque chose de qualitatif pour notre public et c'est ce que l'on a fait avec notre documentaire" poursuit Julien Peultier.

Des annulations de festivals en cascade

Le groupe de rock n'attend qu'une seule chose : remonter sur scène. La crise sanitaire a été compliqué à gérer pour le guitariste et les autres membres du groupe : "Cela a été vraiment difficile à gérer car on était en pleine promotion de notre deuxième album et on avait beaucoup de concerts qui étaient prévus. On devait faire la première partie de The Red Hot Chili Pepers au Groupama Stadium, les Vieilles Charues, les Eurockéennes, The Main Square Festival et au final tout s'est arrêté.

Mais The Last Train tient à rassurer ses fans et leur adresser un message : "On aura quand même un été avec des festivals et on va revenir avec de belles choses et une belle surprises pour nos fans à l'automne. On se retrouve cet été dans les festivals qui auront la chance de se tenir"