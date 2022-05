Laurent Voulzy est de passage à Orléans pour deux concerts dans la Cathédrale

Laurent Voulzy est à Orléans pour deux dates exceptionnelles dans la cathédrale jeudi 12 et vendredi 13 mai. Un moment magique qu'il évoque longuement avec nous sur France Bleu Orléans, en plus des souvenirs en pagaille qu'il garde de la cité Johannique.

Cinq ans jour pour jour après son dernier concert à la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, Laurent Voulzy revient dans ce lieu symbolique pour deux concerts évènements les jeudi et vendredi 13 mai 2022. Des représentations dans le cadre de sa tournée des églises et des cathédrales. Il nous reçoit aujourd’hui pour évoquer ses retrouvailles avec le monument Orléanais et son public. Un public fidèle qui répond présent.

C'est un bonheur pour moi de revenir ici à Orléans dans cette cathédrale. Par moments c'était même très émouvant

Il a dû s’adapter à ce type de lieux chargé de symboles, ainsi qu’à l'acoustique particulière. Cette proposition de tournée des «Clochers» était pourtant une évidence. Laurent Voulzy n'a pas hésité. "Après avoir fait l'album Lys and Love, j'avais chanté dans trois lieux qui m'avaient beaucoup marqué : La basilique Saint-Denis à Paris, l'église Saint-Eustache à Paris et une église à Londres, près de Westminster. J'avais été assez marqué par ces endroits et j'avais trouvé qu'il y avait une écoute particulière. Quand on m'a proposé, des années plus tard, de faire une tournée dans des cathédrales et dans les grandes églises, des basiliques, des collégiales, je n'ai pas hésité une seconde."

Un concert profondément habité

Pendant le concert règne une atmosphère particulière. Laurent Voulzy semble souvent habité. Cela prend une dimension supplémentaire lorsqu'il interprète Jeanne confie le chanteur. "Même si je les entends à la radio quand je suis en voiture, il y a deux chansons qui me font un effet particulier. Elles me font toujours un drôle d'effet, c'est Jeanne et Paradoxale System. Ces chansons-là, je ne peux pas vous dire pourquoi, elles me font un effet très particulier, comme si ce n'était pas moi qui les avais composées. Alors déjà que Jeanne me fait un effet particulier, imaginez dans la cathédrale, ça prend encore une dimension supplémentaire."

Laurent Voulzy en plein concert, accompagné de Naomi Greene et Michel Amsellem © Radio France - Nathanaël Brunie

Laurent Voulzy n'est pas seul sur scène, il est accompagné de Michel Amsellem et Naomi Greene

Michel est un musicien vraiment exceptionnel que je connais depuis maintenant pas mal d'années et avec qui j'ai fait des tournées. Il est formidable, à la fois de formation musicale classique et pop. Et puis alors Naomi Green, franco-américaine, qu'on a réellement découverte en allant un soir dans un club à Paris. Il fallait descendre des étages et des étages. On a été vraiment ébloui quand on l'a vu avec Michel.

Les souvenirs Orléanais

Laurent Voulzy nous rappelle qu'il a effectué son service militaire ici à Orléans en 1968. "Au départ ce n'était pas évident. Je jouais dans une boîte avec un groupe de rock dans le sud de la France. Ils sont venus me chercher en me disant : Monsieur Voulzy, vous étiez convoqué au régiment de hussards à Orléans. Vous avez eu douze jours de retard. On vient vous chercher parce que tout le monde vous attend."

Il a donc été obligé de quitter l'endroit pour retourner à Orléans. "Je suis arrivé en retard à la caserne et on m'a demandé quel instrument je jouais. Les gens ont vite vu que j'étais musicien. Ils m'ont mis à la grosse caisse et j'ai fais partie de la fanfare,j'ai donc défilé pendant les fêtes de Jeanne d'Arc. Et puis après, j'ai joué. Vers la fin de mon service, on m'a demandé de m'occuper de l'orchestre de la caserne. Par exemple, j'ai joué pour le bal du changement de colonel. Ça me permettait d'avoir des horaires très souples. Je pouvais ne pas être à l'appel du soir, je pouvais répéter et en plus le samedi et parfois la semaine, je sortais le soir par les écuries, et j'allais jouer dans un club à quelques kilomètres de là."

Le spectacle de Jeanne

Quant au spectacle Jeanne, consacrée entièrement à la pucelle d’Orléans, celui-ci devrait bientôt voir le jour.

Pour moi c'est un projet de premier ordre, qui m'occupe beaucoup en dehors de la tournée qu'on fait là. On m'a même proposé de faire une résidence à Orléans, c'est-à-dire d'y faire toutes les répétitions de ce spectacle. Je trouve que ce serait une belle idée, je suis tout à fait partant.

Laurent Voulzy à la cathédrale d’Orléans pendant deux jours, dans le cadre de sa tournée des églises et cathédrales. Rendez-vous ce vendredi 13 mai à 20h30 pour sa deuxième date.