Le groupe Plantec aime toujours le métissage comme le suggère le titre du nouvel album Hironaat - Hybride en français. Métissage autour des racines bretonnes. Elles sont à nouveau revendiquées dans le nouveau clip Lazhañ an tan.

Lazhañ an tan, le nouveau clip du groupe Plantec

Plantec est un trio composé d'Odran et Yannick Plantec, et de Gabriel N'Dombi D’Otala.

Sorti début 2020 le nouvel album studio, le septième, porte encore davantage l'énergie de Plantec. Le groupe l'a enregistré en invitant des musicien.e.s, chanteurs et chanteuses du Japon, du Burkina Faso, de Finlande, et bien sûr de Bretagne.

Un clip en terre bretonne

Le clip du titre Lazhañ an tan, tourné sur le site mégalithique de Saint-Just (Ille-et-Vilaine), est dans le même esprit. Il décrit "un monde idyllique où la liberté s’exprime par la musique, le chant, la danse et la peinture".

Une énergie sur scène

En fest-noz, en concert, Plantec partage un univers puissant et onirique avec le public. L'énergie qui se dégage des compositions est contagieuse, comme les spectateurs l'ont constaté à l'Interceltique de Lorient, à Yaouank à Rennes, au Festival de Cornouailles à Quimper, au Motocultor de Saint-Nolff et sur des scènes à travers le monde.

Plantec fait appel aux technologies vidéo et multimédia du mapping pour donner une autre dimension aux concerts.

Toujours plus de puissance et d'énergie !

Le trio Plantec

Odran Plantec - bombardes et chant

Yannick Plantec - guitare acoustique et chant

Gabriel N'Dombi D’Otala Djibril - programmations électroniques et chœurs