Le 1er album du groupe argentonnais Föze, en découverte dans la Nouvelle Scène France Bleu Berry !

Sortie en octobre dernier, "Marry Me" est la première pièce sonore du groupe indrien FÖZE composé de Jimy et des 3 frangins Romain, Thomas et Bastien... Un savant mélange de soul et de rock aux influences électroniques et psychédéliques... Le leader du groupe est l'invité de Manuel Bonnefond !

Enregistré l'été dernier dans la maison familiale argentonnaise, "Marry Me" nous plonge dans une ambiance entre Pink Floyd et The Cure... Une agréable découverte... L'entretien avec le chanteur de FÖZE Romain Griat en compagnie de Manuel Bonnefond, est à retrouver ici...