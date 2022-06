Le bal des restos ce samedi 25 juin à Guéthary avec Moustic et DJ Jean Bon

Pour la première fois, plus de 40 artistes animeront dans toute la France le bal des restos. Cet événement solidaire permettra d'améliorer le quotidien des bénéficiaires des restos du coeur. Jules Edouard Moustic et DJ Jean Bon animeront ce samedi 25 juin le bal de Guéthary.

Organiser une soirée festive pour mieux connaître le travail d'un bénévole, pour vous inciter à pousser la portes des restos du coeur, ou tout simplement échanger. Voilà la mission du bal des restos partout en France. Jules Edouard Moustic, ancien présentateur de Groland sur Canal +, et DJ Jean Bon animeront ce samedi 25 juin le bal de Guéthary.

On aime bien avec DJ Jean Bon casser le rythme... On est la pour s'amuser... On va aller chercher des morceaux électros, des classiques, des remix, dans des langues différentes... - Jules Edouard Moustic

Le "Bal 2 Vieux" devient le "bal des restos"

5000 spectateurs se sont donné rendez-vous ces dernières années au fronton de Guéthary pour profiter de l'éclectisme du bal 2 vieux. Moustic et Jean Bon mixent Gilbert Montagné, la Compagnie Créole et même la scène reggae anglaise. C'est tout naturellement que les restos du coeur ont demandés à Jules Edouard Moustic d'organiser le bal des restos en lieu et place du bal 2 vieux.

Infos pratiques

Pour réserver vos places, deux possibilités s'offrent à vous. Sur le site internet des restos du coeur ou en vous déplaçant au cinéma de Guéthary. Ce sont les moyens pour décrocher votre sésame et vous ambiancer ce samedi 25 juin de 17H à 2H au fronton de Guéthary.