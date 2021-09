Le Bambino, un cabaret théâtre qui propose un spectacle de music-hall à Bergerac

A Bergerac, le Bambino est un lieu unique de spectacle et de music-hall. Ce nouveau cabaret théâtre se trouve au cœur du centre ville de Bergerac.

Toute l’équipe du Bambino a travaillé sans relâche depuis 2 ans et vous ouvre enfin les portes de cabaret théâtre. L’établissement de 330 couverts à la gastronomie renommée vous permettra d’apprécier la nouvelle revue BRAVO : 2h de spectacle, de plumes, de paillettes et de féérie. (saison 2021-2022). Monsieur Bambino et toute la troupe sont prêts à vous accueillir!

Lieu de spectacle, de théâtre et de music-hall au cœur du Centre-Ville de Bergerac, le “Bambino ” est le lieu idéal pour passer des soirées féériques et magiques.

Le Bambino propose tout au long de l’année différentes revues et différents spectacles. Les Girls emplumées émerveilleront les fidèles amoureux des revues !

Une programmation variée, des surprises et surtout une folle envie de partager avec tous, de jolis moments de spectacle. Des artistes professionnels pour vous plaire sans oublier l’accueil de troupes de cabarets locales, de théâtre, de musique et de têtes d’affiches !

Vous découvrirez tout l’amour d’une équipe Bergeracoise pour le spectacle, c’est promis ! Le Bambino vous plonge dans l’univers du cabaret en imaginant que même l’instant du repas soit un moment de fête et de spectacle. Une partie des artistes de la revue anime le repas avec un chanteur. Le Bambino se distingue également avec une gastronomie reconnue, conçue autour de produits locaux et mis en saveurs avec la propre équipe de cuisiniers du cabaret théâtre. La soirée se poursuit avec sa revue à plumes renouvelée chaque année toujours ponctuée d’un grand final bleu-blanc-rouge très emplumé.

Plus d'info sur le site officiel du Bambino en cliquant ici.

Pour gagner 2 places à une soirée de prestige au cabaret-théâtre "Le Bambino" à Bergerac comprenant le spectacle de la revue à plumes "Bravo" et le diner "Formule Grand B" jouez du lundi 27 septembre au vendredi 01 octobre 2021 au "Dordogne Poursuite" de 11h à midi sur France Bleu Périgord. Chaque jour, 4 candidats concourent pour remporter un maximum de points dans le Quizz : 1 minute pour répondre au maximum de questions : alternance de questions sur le Périgord (2 points) et questions de culture générale (1 point). S'ils ne savent pas répondre à une question, les candidats peuvent dire une seule fois « Je passe » dans chaque jeu. L'important est de marquer au minimum 1 point. Le tirage du vendredi 1 octobre 2021 à 11h45 récompensera une personne qui a eu par exemple 1 ou 5 ou 14 points. Seuls les candidats qui ont 0 point ne sont pas inscrits. Dans ce jeu n'oublions pas que la Question Bonus permet de doubler les points (si bonne réponse) ou de tout perdre (si mauvaise réponse ou pas de réponse). Attention, cette question Bonus porte sur les programmes de FBP de la semaine... Au final, la personne tirée au sort partira (avec la personne de son choix) au cabaret théâtre "Le Bambino" à Bergerac pour une soirée inoubliable...d'une valeur de 200 €.