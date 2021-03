Le batteur de jazz arcachonnais Guillaume Nouaux récompensé par deux prix prestigieux !

Formé dès l'âge de six ans à l’école de musique de La Teste de Buch, Guillaume Nouaux a accompagné derrière ses fûts les plus grands musiciens de jazz : Marcel Zanini, Leroy Jones, Scott Hamilton, Harry Allen, Didier Lockwood, Michel Pastre, et même le guitariste Chuck Berry, la légende du rock‘n’roll, lors d’un concert mémorable en 2005 à l’Elysée-Montmartre.

Son dernier album « Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings » (réunissant les pianistes Louis Mazetier, Bernd Lhotzky, Chris Hopkins, Rossano Sportiello, Harry Kanters, Alain Barrabès et Luca Filastro) a reçu ces dernières semaines de très nombreuses, et très belles chroniques, un peu partout en Europe, aux Etats-Unis, au Japon, en Russie et jusqu'en Australie. La presse française lui a décernée ses plus hautes distinctions : « Choc » Jazz Magazine, « Indispensable » Jazz News, « ƒƒƒ » Télérama, « Hit » Couleurs Jazz, « Maestro » Pianiste Magazine.

Album primé !

Le 10 mars dernier, la prestigieuse « Académie du Jazz » lui a décerné son « Prix Jazz Classique 2020 », récompensant ainsi le meilleur album jazz classique de l'année. Et divine surprise, samedi 13 mars 2021, soit trois jours après avoir reçu ce Prix de l'Académie, le « Hot Club de France » a dévoilé le palmarès de ses prix 2020. Guillaume Nouaux remporte cette fois le Grand prix du disque 2020 ! Retrouvez-le en direct sur France Bleu Gironde, mercredi 24 mars à 16h50 avec Nicolas Fauveau.