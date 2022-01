Le cadeau d'Elodie : la scène du Zénith avec les Goldmen

A la suite d'un casting sur France Bleu Picardie, Elodie Roy, mère de famille en activité, a le plaisir de chanter sur la scène du Zénith, avec les Goldmen devant 1200 personnes. Suivez son expérience.

Elodie Roy est maman de trois enfants et responsable d'une maison d'accueil de personnes âgées à Abbeville. Elle aime chanter depuis toujours et il lui arrive de pousser la chanson lors de mariages ou de petits spectacles. Sa belle-mère lui parle du casting de France Bleu Picardie pour le spectacle des Goldmen. Le groupe cherche un chanteur ou une chanteuse pour la chanson Là-bas de Jean-Jacques Goldman. Mais à ce moment là, Elodie sort tout juste de plusieurs extinctions de voix et elle hésite à à postuler. Finalement, elle se filme en train de chanter un extrait de la chanson "Je n'avais rien à perdre".

Les jours passent, Elodie a un peu oublié le casting. Alors qu'elle est dans un magasin pour choisir de la peinture avec sa fille, elle reçoit un coup de fil. C'est Vincent Schneider, le responsable des programmes de France Bleu Picardie. Elodie ne fait pas le rapprochement tout de suite. En effet, quelques jours avant, un journaliste de la radio l'a appelée sur son lieu de travail pour réaliser un reportage dans ta résidence autonomie. Ce n'est qu'au bout de plusieurs minutes qu'elle se met à trembler et qu'elle réalise. Elle a remporté le casting ! La production du spectacle l'a choisie pour monter sur scène avec les Goldmen.

Pour une personne lambda comme moi se retrouver ici c'est surréaliste.

Le samedi 22 janvier, Elodie a rendez-vous à 15h au Zénith d'Amiens, côté coulisses. Au programme : découverte du Zénith, balance et interview sur France Bleu Picardie. Dans les couloirs, tout l'émerveille. C'est la première fois qu'elle voit ce côté-là de la salle.

Elle connait les Goldmen pour les avoir vus souvent en vidéo. Alain Stévez, le chanteur, a exactement la même voix que Jean-Jacques Goldman sur scène. Et les musiciens qui l'accompagnent sont des talents extraordinaires.

Après la répétition vient l'interview en direct sur France Bleu Picardie. "Ce n'est pas mon quotidien. Ça fait bizarre de se dévoiler aussi pour quelqu'un qui est plutôt introverti et qui est comme monsieur et madame Toutlemonde." Puis Elodie prend son dîner dans le catering avec les musiciens mais aussi les techniciens. Un moment de détente en toute simplicité. Ensuite les choses s'accélèrent. Il faut se changer, se maquiller, vérifier l'ordre des chansons, prendre une photo...

Un petit imprévu quand il faut installer les oreillettes avec l'émetteur : Elodie n'a pas de ceinture. Mais une solution est rapidement trouvée. Ouf ! Elodie n'a que le temps de faire le tour de la scène avant de prendre l'escalier. C'est parti !

On ne voit rien. On sent l'émotion des gens c'est impressionnant ! Tellement heureuse de l'avoir fait ! J'ai envie de recommencer.